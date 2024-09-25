Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував травму свого провідного виконавця.

Манчестер Сіті в п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги на власному полі зіграв унічию проти лондонського Арсеналу.

Манчестер Сіті — Арсенал 2:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

На початку тієї зустрічі травму отримав опорний півзахисник "містян" Родрі, а вже після завершення гри стало відомо, що іспанський виконавець матиме чималий термін відновлення.

Однак настільки тривалим він буде — цього наразі не знає навіть головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, про що той розповів у останньому інтерв’ю.

"Коли ти надовго залишаєшся без найкращого півзахисника світу, це великий удар. Але мій обов'язок — знайти вирішення цієї проблеми.

Якщо вилітає гравець, який до цього вважався незамінним, ми повинні замінити його гуртом, як команда. Так само, як ми це зробили, коли через травму вибув де Брюйне.

Але є відчуття, що відсутність Родрі буде менш тривалою, аніж ми очікуємо. Ми з нетерпінням чекаємо телефонних дзвінків, аби дізнатись тип операції, яка йому потрібна.

Це відбудеться впродовж наступних 24 годин", — заявив іспанський фахівець.

Тим часом Манчестер Сіті вже встиг вибити з Кубка англійської ліги Вотфорд напередодні (2:1).