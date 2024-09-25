Англія

Єрсон Москера отримав серйозну травму.

Захисник Вулвергемптона Єрсон Москера не зможе допомогти своїй команді у цьому сезоні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний колумбієць отримав травму коліна в матчі проти Астон Вілли (1:3) під час другого тайму, після чого його винесли з поля на ношах.

Після медичного обстеження у футболіста діагностували пошкодження медіальної колатеральної зв'язки та передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Найближчим часом Єрсон перенесе операцію, після чого на нього чекає тривалий процес відновлення.

Нинішнього сезону Москера встиг провести п'ять поєдинків.