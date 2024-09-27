Англія

Невтішна оцінка виступів Михайла від ексгравця "синіх".

Колишній захисник Челсі, Ліверпуля та збірної Англії Глен Джонсон висловив свою думку щодо подальшої кар’єри Михайла Мудрика в лондонському клубі.

"Ми ще не побачили піку його форми, лише спалахи його таланту, і були моменти, коли він виглядав нестримним, але ми не бачили цього часто.

На цей час не схоже, що він підходить для Прем’єр-ліги, тому що ми б це вже побачили. Можливо, його час минув. Челсі купив його за великі гроші, тому їм або доведеться залишитися з ним, або зазнати великих збитків", — цитує Джонсона портал Betfred.

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі всього 315 хвилин у 5 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився двома асистами.