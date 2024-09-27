Італія

Футболіст міг опинитись в складі Юве.

Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі прокоментував перехід колишнього захисника Болоньї Рікардо Калафьорі до Арсеналу.

"Про його відхід шкодує весь італійський футбол, а не тільки Ювентус. Ми повинні вдаватися в питання, чому у нас не вистачило сил утримати гравця такого рівня в Італії. Усі великі команди взяли захисника, але не його", — сказав Джунтолі в інтерв'ю Corriere Della Sera.

Трансфер 22-річного захисника обійшовся лондонському клубу в 42 млн євро. Контракт із гравцем розрахований до 30 червня 2029 року.