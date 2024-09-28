Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 28 вересня 2024 року.

У стартовому матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті не зміг в гостях перемогти Ньюкасл Юнайтед.

Незважаючи на те, що Йошко Гвардіол відкрив рахунок на 35-ій хвилині, у другій половині зустрічі Ентоні Гордон заробив пенальті та успішно його реалізував, встановивши підсумковий рахунок 1:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сіті у рамках 6 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Гордон, 57 (пен) — Гвардіол, 35

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Лівраменто, 78), Шер, Берн, Голл — Тоналі (Лонгстафф, 77), Гімараес, Жоелінтон — Мерфі, Гордон, Барнс (Віллок, 78)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Льюїс (Доку, 81), Ковачич — Сілва, Гюндоган (Фоден, 66), Гріліш (Савіньйо, 81) — Голанд

Попередження: Шер, Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Едерсон, Ковачич, Гріліш, Діаш