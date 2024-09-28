Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 28 вересня 2024 року.

Арсенал у матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі вирвав перемогу над Лестером (4:2).

Команда Мікеля Артети здавалося б, оформила комфортну перевагу у два м'ячі до перерви завдяки голам Мартінеллі та Троссара.

Однак на 47 хвилині Джастін спершу зрівняв цифри на табло, а потім на 64 хвилині оформив дубль.

Розв'яка настала зі стартом компенсованого часу, коли на 94 хвилині Ндіді зрізав м'яч у свої ворота, а через п'ять хвилин Гаверц встановив остаточний рахунок на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Лестер у рамках 6 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Лестер 4:2

Голи: Мартінеллі, 20, Троссар, 45+1, Ндіді 90+4 (авт.), Гаверц, 90+9 — Джастін, 47, 64.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті (Нванері, 85), Гаверц — Сака, Мартінеллі (Стерлінг, 74), Троссар (Жезус, 90+7).

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі (Фатаву, 90+8), Крістіансен — Вінкс, Скіпп (Декордова-Рід, 90+1), Ндіді (Едуар, 90+8) — Буонанотте (Аю, 84), Варді, Мавідіді (Ель-Ханнус, 90+1).

Попередження: Калафіорі — Варді, Ндіді, Буонанотте.