Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 28 вересня 2024 року.
Челсі — Брайтон, Getty Images
28 вересня 2024, 21:20
Челсі у матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Брайтон (4:2).
У складі "синіх" покером відзначився Палмер, який усі чотири м'ячі забив протягом першого тайму.
"Чайки" також забили обидва м'ячі до перерви — голами відзначилися Рюттер і Балеба.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик з'явився на полі на 71 хвилині, замінивши Джейдона Санчо.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Брайтон у рамках 6 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:
Челсі — Брайтон 4:2
Голи: Палмер, 21, 27 (пен), 31, 41 - Рюттер, 7, Балеба, 34.
Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл, Кукурелья (Вейга, 70) — Кайседо, Фернандес (Лавія, 79) — Мадуеке (Нету, 63), Палмер, Санчо (Мудрик, 71) — Джексон (Нкунку, 79).
Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу (Енсісо, 71), Вебстер (Жуліо, 57), Данк, Еступіньян — Гіншелвуд, Віффер (Аярі, 57), Балеба — Рюттер (Мінте, 71), Велбек (Фергюсон, 81), Мітома.
Попередження: Фернандес, Кукурелья, Фофана — Данк, Еступіньян.