Англія

Керівництво манкуніанців продовжує довіряти тренеру.

Головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка нет Гага не планують звільняти з посади найближчим часом, стверджує Фабріціо Романо.

Спеціаліст все ще має підтримку клубу, попри це, тиск на нідерландця зростає. Вирішальними для нього будуть два наступні матчі: проти Порту у Лізі Європи та з Астон Віллою в АПЛ.

Нагадаємо, вчора МЮ поступився Тоттенгему в АПЛ (0:3).

Команда розташовується на 12-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії.