Німець може повернутися до Англії.
Сане, getty images
04 жовтня 2024, 22:52
Англійський Ньюкасл проявляє інтерес до 28-річного вінгера мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Лероя Сане. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
За інформацією джерела, перехід німецького футболіста до клубу з північно-східної Англії багато в чому залежатиме від того, чи зможе він кваліфікуватися до Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону.
Зазначається, що сам Сане допускає варіант із відходом з Баварії, оскільки він втратив місце в основному складі команди після того, як мюнхенців очолив Венсан Компані.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.
Цього сезону Лерой Сане відіграв за Баварію чотири матчі (78 хвилин) та забив один гол.