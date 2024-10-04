Англія

Німець може повернутися до Англії.

Англійський Ньюкасл проявляє інтерес до 28-річного вінгера мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Лероя Сане. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, перехід німецького футболіста до клубу з північно-східної Англії багато в чому залежатиме від того, чи зможе він кваліфікуватися до Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону.

Зазначається, що сам Сане допускає варіант із відходом з Баварії, оскільки він втратив місце в основному складі команди після того, як мюнхенців очолив Венсан Компані.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Лерой Сане відіграв за Баварію чотири матчі (78 хвилин) та забив один гол.