Англія

Відбувся черговий матч чемпіонату Англії.

У матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі розійшовся миром із Ньюкаслом. Матч закінчився без забитих м'ячів з рахунком 0:0.

При цьому найреальніший шанс мали "сороки", коли на 35 хвилині Ентоні Гордон не реалізував пенальті після сейву Джордана Пікфорда.

Також додамо, що український захисник Віталій Миколенко не потрапив у заявку на матч через травму.

Після семи турів у Ньюкасла 12 очок та шосте місце в АПЛ, а у "ірисок" — п'ять балів і 16 рядок.

Евертон — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Евертон: Пікфорд — Гарнер, Тарковські, Кін, Янг — Дукуре, Мангаля (Гана Гує, 57) — Гаррісон (Іроегбунам, 69), Макніл, Ндіає — Калверт-Льюїн.

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Лівраменто, 71), Шер, Берн, Голл — Тоналі (Лонгстафф, 71), Гімараес, Жоелінтон — Мерфі (Віллок, 69), Гордон, Барнс (Альмірон, 62).

Попередження: Макніл — Голл, Шер.