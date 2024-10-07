Англія

Деталі нового контракту невідомі.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із центральним захисником Джареллом Квансою.

Деталі нової угоди з 21-річним англійцем не розголошуються, але зазначається, що це довгостроковий контракт.

Нагадаємо, Кванса є вихованцем "червоних", за яких він дебютував минулого сезону. Нинішнього сезону Джарелл провів два матчі, в яких відіграв на полі 135 хвилин.

Після семи турів Ліверпуль набрав 18 очок та очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті та Арсенал на один бал.