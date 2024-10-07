Деталі нового контракту невідомі.
Джарелл Кванса, ФК Ліверпуль
07 жовтня 2024, 22:43
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із центральним захисником Джареллом Квансою.
Деталі нової угоди з 21-річним англійцем не розголошуються, але зазначається, що це довгостроковий контракт.
Нагадаємо, Кванса є вихованцем "червоних", за яких він дебютував минулого сезону. Нинішнього сезону Джарелл провів два матчі, в яких відіграв на полі 135 хвилин.
Після семи турів Ліверпуль набрав 18 очок та очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті та Арсенал на один бал.