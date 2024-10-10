Англія

Неприємна ситуація для марокканця та "червоних дияволів".

Захисник Нуссаїр Мазрауї не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у 26-річного марокканця діагностували серцеву аритмію, через що він пропустить близько двох місяців.

Таким чином, Мазрауї поповнив лазарет "червоних дияволів", де вже були Лені Йоро, Люк Шоу, Тайрелл Маласія та Гаррі Магвайр.

Нагадаємо, Нуссаїр перебрався до МЮ з Баварії минулого літа, підписавши контракт на чотири роки. Нинішнього сезону він провів десять матчів, у яких віддав один асист.