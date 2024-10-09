Іспанія

Іспанський опорник, схоже, досі не планує залишати Реал Сосьєдад.

Через серйозну травму свого ключового опорного півзахисника Родрі, Манчестер Сіті взимку може вийти на трансферне вікно, щоб знайти заміну для свого лідера, і одним із найбільш привабливих варіантів для "містян" називався Мартін Субіменді з Сосьєдада.

25-річний іспанський хавбек, який влітку відмовив Ліверпулю через бажання залишитися в рідному клубі, висловився про чутки, які пов'язують його з Ман Сіті.

"Завжди ходять різні чутки, але станом на зараз я завжди вважав, що найкращим рішенням для мене є залишитися в Сосьєдаді.

Я ще багато чого можу віддати цьому клубу, я все ще хочу тут рости і розвиватися", — цитує слова Субіменді журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Мартін Субіменді провів за Реал Сосьєдад десять матчів, в яких він забив один гол та заробив два попередження.