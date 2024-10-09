Іспанський опорник, схоже, досі не планує залишати Реал Сосьєдад.
Мартін Субіменді, getty images
09 жовтня 2024, 19:57
Через серйозну травму свого ключового опорного півзахисника Родрі, Манчестер Сіті взимку може вийти на трансферне вікно, щоб знайти заміну для свого лідера, і одним із найбільш привабливих варіантів для "містян" називався Мартін Субіменді з Сосьєдада.
25-річний іспанський хавбек, який влітку відмовив Ліверпулю через бажання залишитися в рідному клубі, висловився про чутки, які пов'язують його з Ман Сіті.
"Завжди ходять різні чутки, але станом на зараз я завжди вважав, що найкращим рішенням для мене є залишитися в Сосьєдаді.
Я ще багато чого можу віддати цьому клубу, я все ще хочу тут рости і розвиватися", — цитує слова Субіменді журналіст Фабріціо Романо.
У цьому сезоні Мартін Субіменді провів за Реал Сосьєдад десять матчів, в яких він забив один гол та заробив два попередження.