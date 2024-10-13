Англія

Все через побоювання щодо травми.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах достроково повернеться на базу команди зі збірної Єгипту, передає Daily Mail

Вінгеру дозволили не грати з Мавританією у відбірному матчі Кубка африканських націй через жорсткий стиль гри суперника та штучного поля на стадіоні, де має відбутися матч.

Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан підтвердив, що Салах повертається до Ліверпуля.

"Якщо якийсь гравець попросить мене не грати на штучному газоні, я погоджуся.

Збірна Мавританії грає грубо, із застосуванням сили, і в них не найкраще поле", – сказав Хассан.

Цього сезону Мохамед Салах відіграв за Ліверпуль десять матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.