Ліга націй

Представник ЛАСКа допоміг Україні здолати Грузію (1:0).

Центральний захисник Максим Таловєров потрапив до символічної збірної найкращих гравців дивізіону В Ліги націй за підсумками третього туру, опублікованої статистичним порталом WhoScored.

Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу 11.10.2024

Для 24-річного гравця поєдинок із Грузією був п'ятим у футболці збірної України. На 79-й хвилині зустрічі він отримав жовту картку.

Найвищою оцінкою в WhoScored відзначили виступ нападника Ерлінга Голанда, дубль якого допоміг Норвегії розібратися зі Словенією (3:0), тоді як сам 24-річний гравець завдяки ньому став найкращим бомбардиром в історії своєї національної команди.