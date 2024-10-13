Німеччина

Залишилося тільки підписати новий контракт з Джамалом.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль заявив, що півзахисник команди Джамал Мусіала має стати обличчям клубу. Цитує німецького функціонера Goal.

"Це була не просто одна зустріч, ми ведемо переговори. Джамал винятковий гравець, і разом із Кімміхом, і кількома іншими гравцями клубу, він має стати обличчям Баварії. Ми сказали про це і гравцеві. І тепер ми дивимося, як ми можемо досягти угоди.

Я оптиміст і не бачу причин, через які він повинен покинути Баварію", — сказав Еберль.