Англія

Керманич Челсі висловився про молодого англійського плеймейкера.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска поділився враженнями від роботи з атакуючим півзахисником своєї команди Коулом Палмером, який з моменту свого трансферу з Манчестер Сіті став справжнім лідером команди.

"Коул Палмер схожий на дитину, він завжди хоче мати м’яч, грати і просто насолоджуватися... Він такий щасливий!

Ви можете побачити на тренувальних сесіях, він завжди один із перших навколо м’яча і хоче отримати його в свій контроль", — цитує слова Енцо Марески журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Коул Палмер провів за Челсі дев'ять матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Палмер став найкращим гравцем АПЛ за підсумками вересня, а Мареска — найкращим тренером.