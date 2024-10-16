Керманич Челсі висловився про молодого англійського плеймейкера.
Енцо Мареска та Коул Палмер, Getty Images
16 жовтня 2024, 22:48
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска поділився враженнями від роботи з атакуючим півзахисником своєї команди Коулом Палмером, який з моменту свого трансферу з Манчестер Сіті став справжнім лідером команди.
"Коул Палмер схожий на дитину, він завжди хоче мати м’яч, грати і просто насолоджуватися... Він такий щасливий!
Ви можете побачити на тренувальних сесіях, він завжди один із перших навколо м’яча і хоче отримати його в свій контроль", — цитує слова Енцо Марески журналіст Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Коул Палмер провів за Челсі дев'ять матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, що Палмер став найкращим гравцем АПЛ за підсумками вересня, а Мареска — найкращим тренером.