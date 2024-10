Керманича Челсі Енцо Мареску визнали найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги за підсумками вересня, передає офіційний сайт АПЛ.

Протягом місяця, що минув, "сині" зіграли внічию з Крістал Пелес удома (1:1), на виїзді здолали Борнмут (0:1) і Вест Гем (0:1), після чого, знову вдома, розібралися з Брайтоном (4:2).

An unbeaten month for Enzo Maresca and @ChelseaFC 😤 pic.twitter.com/DcdRn8afCJ