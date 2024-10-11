Англія

Протягом минулого місяця Челсі здобув десять очок у чотирьох матчах турніру.

Керманича Челсі Енцо Мареску визнали найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги за підсумками вересня, передає офіційний сайт АПЛ.

Протягом місяця, що минув, "сині" зіграли внічию з Крістал Пелес удома (1:1), на виїзді здолали Борнмут (0:1) і Вест Гем (0:1), після чого, знову вдома, розібралися з Брайтоном (4:2).

An unbeaten month for Enzo Maresca and @ChelseaFC 😤 pic.twitter.com/DcdRn8afCJ — Premier League (@premierleague) October 11, 2024

Повідомляється, що 44-річний італієць став першим після Томаса Тухеля (жовтень 2021 року) керманичем Челсі, який отримав цю нагороду.

У боротьбі за неї Мареска обійшов Мікеля Артету (Арсенал), Унаї Емері (Астон Вілла), Марку Сілву (Фулгем) та Арне Слота (Ліверпуль).

Раніше стало відомо, що півзахисник лондонців Коул Палмер визнаний найкращим гравцем АПЛ у вересні.