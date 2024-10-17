Англія

Терміни відновлення українця, як і раніше, невідомі.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко продовжує своє відновлення після травми. Про це розповів головний тренер "ірисок" Шо Дайч на прес-конференції.

"Ситуація Віталія Миколенка виглядає добре, це крок у правильному напрямку", – сказав Дайч.

Нагадаємо, 25-річний українець продовжує відновлення від травми, через яку пропустив минулі матчі збірної України у Лізі націй.

Нинішнього сезону Миколенко провів шість матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після семи турів Евертон набрав п'ять очок і посідає 16 місце у АПЛ. Свій наступний матч "іриски" проведуть проти Іпсвіча – гра відбудеться 19 жовтня.