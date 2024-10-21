Англія

Пеп може залишитись в Манчестері.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола може продовжити контракт з клубом, повідомляє Football Insider.

За даними джерела, іспанець розглядає можливість продовження угоди на 1 рік. Тим часом керівництво Манчестер Сіті уже почалось готуватись до відходу Пепа у майбутньому. Клуб розуміє, що багато з топгравців приєднались до команди саме задля можливості попрацювати з Гвардіолою.

Нагадаємо, Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. Чинний трудовий договір 53-річного іспанця з "містянами" закінчується наступного літа.

Раніше Гвардіола неодноразово говорив, що поки не ухвалив рішення про своє майбутнє.