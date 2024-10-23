Англія

Керманич Челсі відповів на питання, чому український вінгер не був задіяний в останньому матчі АПЛ.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі поступився Ліверпулю з рахунком 1:2, тоді як український вінгер "пенсіонерів" Михайло Мудрик залишився поза заявкою на це протистояння.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска відповів на питання щодо того, чому 23-річний українець не був задіяний у поєдинку з мерсісайдцями.

"Я залишив Мудрика поза заявкою на матч з Ліверпулем лише через технічне рішення.

Коли Михайло розкриє свій потенціал? Я не знаю. Ми намагаємося працювати з Мішею щодня, і, сподіваюся, з нами він стане все краще і краще з кожним днем", — цитує слова Енцо Марески журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 425 хвилин у восьми матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився трьома асистами. При цьому в рамках АПЛ український вінгер наразі програє конкуренцію за місце в складі, зігравши лише 81 хвилину у чотирьох зустрічах чемпіонату Англії.

Раніше повідомлялося, що Челсі не розглядатиме пропозицій щодо продажу чи оренди Михайла Мудрика в зимове трансферне вікно.