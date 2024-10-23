Англія

Мікель Артета розглядає інші варіанти на позицію вінгера.

В останній день літнього трансферного вікна лондонський Арсенал підписав вінгера Челсі Рахіма Стерлінга, який приїхав на Емірейтс Стедіум на правах річної оренди, потрапивши у немилість до нового керманича "синіх" Енцо Марески.

Утім, як повідомляє журналіст Goal Чарлі Воттс, в таборі "канонірів" можуть відмовитися від ідеї підписання 29-річного англійського нападника на постійній основі після того, як його орендна угода дійде до свого завершення.

За інформацією джерела, головний тренер Арсеналу Мікель Артета розглядає інші варіанти для підсилення позиції вінгера.

У поточному сезоні Рахім Стерлінг провів у футболці "канонірів" 243 хвилини у семи матчах, в яких він забив один гол та віддав один асист.