Конкурент Олександра Зінченка отримав травму у матчі проти Шахтаря.
Ріккардо Калафіорі, Getty Images
24 жовтня 2024, 18:46
Захисник Арсеналу та конкурент українця Олександра Зінченка Ріккардо Калафіорі не зможе допомогти команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Проте, за інформацією джерела, пошкодження 22-річного італійця виявилося не таким серйозним, як передбачалося.
Після медичного обстеження у футболіста діагностували пошкодження медіальної зв'язки коліна і на відновлення піде кілька тижнів.
Нагадаємо, Ріккардо отримав травму у матчі Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:0).
Цього сезону Калафіорі провів десять матчів, у яких відзначився одним голом.
Свій наступний матч Арсенал проведе проти лідера АПЛ Ліверпуля. Гра відбудеться 27 жовтня о 18:30.