Англія

Конкурент Олександра Зінченка отримав травму у матчі проти Шахтаря.

Захисник Арсеналу та конкурент українця Олександра Зінченка Ріккардо Калафіорі не зможе допомогти команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Проте, за інформацією джерела, пошкодження 22-річного італійця виявилося не таким серйозним, як передбачалося.

Після медичного обстеження у футболіста діагностували пошкодження медіальної зв'язки коліна і на відновлення піде кілька тижнів.

Нагадаємо, Ріккардо отримав травму у матчі Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:0).

Цього сезону Калафіорі провів десять матчів, у яких відзначився одним голом.

Свій наступний матч Арсенал проведе проти лідера АПЛ Ліверпуля. Гра відбудеться 27 жовтня о 18:30.