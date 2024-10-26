Англія

Український захисник Віталій Миколенко провів повний поєдинок.

У матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі поділив очки з Фулгемом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 61 хвилині зусиллями Алекса Івобі. Цифри на табло витримали до останніх хвилин, коли на п'ятій компенсованій хвилині забив Бету.

Український захисник Віталій Миколенко провів на полі поєдинок у складі "ірисок".

Після дев'яти турів Фулгем набрав 12 очок і посідає 10 місце в АПЛ, а у Евертона — дев'ять балів та 15 рядок.

Евертон — Фулгем 1:1

Голи: Бету, 90+5 - Івобі, 61.

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко — Дукуре (Мангаля, 80), Гує — Гаррісон (Ліндстрем, 68), Макніл (Брентвейт, 86), Ндіає — Калверт-Льюїн (Бету, 81).

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Перейра (Рід, 79), Берге — Траоре (Нельсон, 68), Сміт-Роу (Вілсон, 79), Івобі (Куенка, 90) — Хіменес (Муніз, 90).

Попередження: Тарковські.