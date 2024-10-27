Англія

Іспанський фахівець дав коментар після гри.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки гри з Ліверпулем.

Матч 9-го туру АПЛ завершився нічиєю з рахунком 2:2.

"Дуже пишаюся командою. Ми, як і хотіли, грали сміливо, якісно і домінували, особливо в першому таймі. У першому таймі потрібно було забивати більше, у другому таймі вони додали, а нам не вистачило сміливості.

Ми заслуговували на перемогу в цьому матчі. Ми грали краще. Обидва пропущені голи стали уроком для нас.

Ми чітко уявляли, що нам потрібно було робити, і проявили рішучість та агресію під час гри з м'ячем і без нього. Було ще кілька моментів, коли ми мали відправляти м'яч у сітку.

Нам потрібно було грати сміливіше. Ми створили багато моментів", — сказав Артета.

У наступному турі лондонський Арсенал гостюватиме в Ньюкасла, тоді як посеред тижня зіграє на виїзді проти Престона в Кубку ліги, а Ліверпуль спочатку гостюватиме в Брайтона в кубковій грі, після чого прийматиме "чайок" на власному полі.