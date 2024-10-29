Англія

Футболіст Сіті відзначився ще кількома досягненнями, здобувши престижну нагороду.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі став першим футболістом в історії Манчестер Сіті, який зміг виграти Золотий м'яч.

Нагадаємо, Родрі став володарем Золотого м'яча, випередивши двох гравців мадридського Реала — Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема.

Також 28-річний іспанець став першим володарем Золотого м'яча з англійської Прем'єр-ліги з часів португальця Кріштіану Роналду, який на той момент виступав у складі Манчестер Юнайтед у 2008 році.

Крім цього, Родрі став першим іспанцем з 1960 року, який завоював найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Тоді володарем ЗМ став Луїс Суарес Мірамонтес.

Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.