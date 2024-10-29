Іспанія

Бразильцеві "завадили" власні партнери по команді.

Головний редактор France Football Венсан Гарсія назвав причину, через яку нагороду Золотий м'яч-2024 усупереч багатьом очікуванням отримав півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі, а не бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор.

"Очевидно, Вінісіус безперечно постраждав від присутності Беллінгема та Карвахаля в п'ятірці найкращих, тому що математично це забрало у нього кілька очок.

Це також підбиває підсумки сезону Реала, в якому показали чудовий виступ відразу кілька їхніх футболістів, і журі розділило свої рішення між ними, що зіграло на користь Родрі", — наводить слова Гарсії Marca.

Нагадаємо, у п'ятірці претендентів на нагороду було одразу троє гравців Реала: Вінісіус, Джуд Беллінгем та Дані Карвахаль.