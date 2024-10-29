Англія

Керманич Арсеналу висловися про нідерландського фахівця, який втратив роботу в Манчестер Юнайтед.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед звільнив Еріка тен Гага з посади головного тренера першої команди через незадовільні результати.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловив свою думку щодо відставки нідерландського фахівця.

"Завжди сумно бачити, як один із наших колег втрачає роботу. Я думаю, що він зробив справді хорошу роботу, він виграв там титули, він багато чого змінив.

Тен Гаг — феноменальний тренер. На жаль, коли трапляються такі речі, ми завжди в черзі. Особливо коли ви дивитеся на гру проти Вест Гема, як вони її програли, це було неймовірно. Але вони прийняли рішення, і я бажаю йому всього найкращого в його новому розділі", — цитує слова Артети офіційний сайт Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед має очолити Рубен Аморім із лісабонського Спортінга.