Англія

Нідерландець яскраво дебютував в якості тимчасового головного тренера МЮ.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Руд ван Ністелрой прокоментував перемогу своєї команди над Лестером (5:2) в рамках 1/8 фіналу Кубка ліги. Цитує нідерландського фахівця Sky Sports.

"Ми забили кілька чудових м'ячів, починаючи з красивого голу Каземіро. Мушу визнати, що нам трохи пощастило. Два влучання в штангу, і м'яч потрапляє в ноги Каземіро, а Бруну вразив ворота зі штрафного — він забив вперше за довгий час, тому я радий, що він зробив дубль.

МЮ забив п'ять голів, але в матчах проти Вест Гема, Фенербахче та Брентфорда ми створили набагато більше моментів. Несподівано удача виявилася на нашому боці.

Я прийшов сюди як асистент, щоб допомагати клубу. Тепер у цій ролі я допомагаю стільки, скільки буде потрібно. Я тут для того, щоб і далі допомагати клубу будувати своє майбутнє.

Я тут, щоб служити та віддавати всі свої сили клубу в будь-якій ролі, оскільки навколо мене багато людей, які хочуть для Манчестер Юнайтед найкращого, і це ніколи не зміниться", — сказав ван Ністелрой.