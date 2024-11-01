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Хорді Альба висловився про Мессі.

Захисник Інтер Маямі Хорді Альба вважає, що Ліонель Мессі мусить завжди бути серед номінантів на отримання "Золотого м'яча".

"Я ніколи не надавав великого значення "Золотому м'ячу“. Є гравці, які погоджуються з результатами голосування, а є такі, які не готові прийняти їх.

Для мене Лео завжди має бути у списку номінантів. Можливо, йому не надали належного значення через перехід до МЛС, але він продовжує робити різницю на полі. У мене немає сумніву, що він все ще залишається найкращим у світі", — цитує Альбу Marca.

Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.