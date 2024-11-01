Хорді Альба висловився про Мессі.
Мессі та Альба, gettyimages
01 листопада 2024, 10:30
Захисник Інтер Маямі Хорді Альба вважає, що Ліонель Мессі мусить завжди бути серед номінантів на отримання "Золотого м'яча".
"Я ніколи не надавав великого значення "Золотому м'ячу“. Є гравці, які погоджуються з результатами голосування, а є такі, які не готові прийняти їх.
Для мене Лео завжди має бути у списку номінантів. Можливо, йому не надали належного значення через перехід до МЛС, але він продовжує робити різницю на полі. У мене немає сумніву, що він все ще залишається найкращим у світі", — цитує Альбу Marca.
Раніше Родрі поділився своїми емоціями після нагороди.