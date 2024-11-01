Італія

Третій рядок Пауло ділить із Гонсало Ігуаїном.

Вчора, 31 жовтня, Рома на своєму полі обіграла Торіно (1:0) завдяки голу у виконанні Пауло Дібали.

Для 30-річного аргентинця це був 125 гол у матчах італійської Серії А.

За інформацією Opta Paolo, Дібала вийшов на третє місце з голів серед аргентинців у чемпіонаті Італії і тепер ділить позицію з Гонсало Ігуаїном.

Попереду лише Ернан Креспо (153) та Габріель Батістута (184).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Торіно.