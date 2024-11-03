Англія

Іспанець відзначив суперника.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував поразку від Борнмута (1:2) в рамках 10-го туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

"У них були моменти, ми також створили шанси наприкінці, але не змогли відібрати жодного м'яча в їхніх вінгерів. У першому таймі було важко грати проти них. Ми знали, як вони будуть діяти, але не впоралися. Борнмут заслужив на це. Хлопці віддаються повністю.

Вокер не тренувався з нами 16 днів до вчорашнього дня. Аке доклав неймовірних зусиль, справа не тільки в травмах.

32 матчі без поразок в АПЛ? Ми хотіли б продовжувати захищати цей показник, але скільки матчів і місяців ми це робили — це було чудово. У нас ще одна гра за два дні в Португалії, і ми маємо знову вийти на поле та битися", — сказав Пеп.