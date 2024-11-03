Англія

Коментар іспанського тренера.

Наставник бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері висловився про поразку від Тоттенгема (1:4).

"Ми вже вигравали тут і розуміли, як це зробити знову, але нам протистояла класна команда. Вони дуже швидко забили в другому таймі, що ускладнило нам завдання.

Після другого пропущеного гола ми не змогли повернутися в гру. Якщо чесно, то приблизно такої гри від своєї команди я й очікував.

Звичайно, я не буду приховувати, що ми розчаровані, але потрібно прийняти це, чемпіонат довгий, ніколи засмучуватися", — цитує Емері Sky Sports.

Варто зазначити, що в наступному турі Астон Віллі належить зіграти на виїзді проти Ліверпуля.