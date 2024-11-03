Коментар іспанського тренера.
Унаї Емері, Getty Images
03 листопада 2024, 19:54
Наставник бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері висловився про поразку від Тоттенгема (1:4).
"Ми вже вигравали тут і розуміли, як це зробити знову, але нам протистояла класна команда. Вони дуже швидко забили в другому таймі, що ускладнило нам завдання.
Після другого пропущеного гола ми не змогли повернутися в гру. Якщо чесно, то приблизно такої гри від своєї команди я й очікував.
Звичайно, я не буду приховувати, що ми розчаровані, але потрібно прийняти це, чемпіонат довгий, ніколи засмучуватися", — цитує Емері Sky Sports.
Варто зазначити, що в наступному турі Астон Віллі належить зіграти на виїзді проти Ліверпуля.