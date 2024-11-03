Англія

Завершився один із центральних матчів АПЛ.

У 10-му турі АПЛ відбувся матч між Тоттенгемом та Астон Віллою в Лондоні. Команди ведуть боротьбу за зону єврокубків.

Вілла розпочала матч доволі жваво та відзначилась вже на 32-й хвилині. Морган Роджерс став автором голу. Проте Тоттенгем перевернув гру у другому таймі. Спочатку Джонсон зрівняв рахунок, потім Соланке оформив дубль, а крапку поставив Меддісон — 4:1.

Тоттенгем набрав 16 очок та піднявся на 7 місце, Астон Вілла з 18 балами залишилась в топ-5.

Тоттенгем - Астон Вілла 4:1

Голи: Джонсон, 49, Соланке, 75, 79, Меддісон, 90+6 - Роджерс, 32

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро (Девіс, 61), Дрегушін, Удоджі (Меддісон, 82) — Кулусевські, Бентанкур (Біссума, 56), Сарр — Джонсон, Соланке, Сон Сон (Рішарлісон, 56)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Карлос, 60), Конса, Пау Торрес, Дінь — Онана, Тілеманс (Філоджин, 81) — Макгінн (Бейлі, 80), Роджерс (Дуран, 69), Ремзі (Камара, 81) — Воткінс

Попередження: Порро, Ромеро