Англія

Мартін Субіменді та Самуеле Річчі — у сфері інтересів "містян".

Через серйозну травму свого ключового опорного півзахисника Родрі, Манчестер Сіті взимку може вийти на трансферне вікно, щоб знайти заміну для свого лідера.

Як повідомляє видання L'Équipe, "містяни" стежать за Мартіном Субіменді із Сосьєдада та Самуеле Річчі з Торіно, яких в англійському клубі розглядають в якості найбільш пріоритетних варіантів, щоб компенсувати відсутність Родрі.

У поточному сезоні Субіменді зіграв на клубному рівні 14 матчів, яких він забив один гол та віддав чотири асисти.

На рахунку Річчі в цій кампанії за Торіно 13 проведених поєдинків та одна результативна передача.