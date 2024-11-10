Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 10 листопада і розпочнеться о 18:30.
Челсі — Арсенал, getty images
10 листопада 2024, 08:15
У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає принципове лондонське протистояння між Челсі та Арсеналом, яке відбудеться на стадіоні Стемфорд Брідж.
[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру
НЕДІЛЯ, 10 ЛИСТОПАДА, 18:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Натхнення уболівальників Челсі останнім часом цілком можна зрозуміти — після двох провальних з погляду результатів сезонів "пенсіонери" нарешті змогли приміряти на себе роль претендентів на потрапляння до зони Ліги чемпіонів. Нинішнє четверте місце в АПЛ, впевнене і домінуюче лідерство в Лізі конференцій — це очевидні причини, чому багато хто розцінює прихід Енцо Марески на посаду головного тренера Челчі як одне з небагатьох правильних рішень керівництва клубу. Але найголовнішим є те, що прямолінійний та відвертий італієць не витає у хмарах і в першу чергу публічно говорить не про свої проміжні успіхи на своєму новому місці роботи, а про проблеми та ті аспекти, над якими його команді ще треба дуже багато працювати.
І, заради справедливості, Челсі ще багато є над чим працювати. Насамперед потрібно розуміти, що зараз "пенсіонери" і близько не грають у той футбол, який хотів би бачити Мареска на тривалій дистанції. І всі погані риси лондонців вилазять назовні, коли з іншого боку барикад з'являється не умовна вірменська Ноа, а справді сильна команда. Просто сухі факти: Челсі без шансів програв Манчестер Сіті на старті сезону, провів свій найгірший матч цієї кампанії проти Ліверпуля, не зміг забрати три очки проти кризового Манчестер Юнайтед, а також у більшості не зміг додавити Ноттінгем Форест. Окрім цього, днями "сині" вилетіли з Кубка ліги від Ньюкасла, хоча за рівнем ротації команда Марески є однією з найкращих в АПЛ, чого, у свою чергу, не можна сказати про "сороки", бо рівень ротації — це їхня головна проблема.
Арсенал, у свою чергу, є однією з найсильніших англійських команд уже протягом трьох останніх сезонів, але на даному етапі підопічні Мікеля Артети зазнали спаду в результатах, хоча і до рівня футболу до "канонірів" у багатьох останнім часом з'явилися питання... Звісно, дуже дивно, що ці питання мало кого бентежили протягом останніх двох місяців, коли через травму Мартіна Едегора лондонці стали помітно прагматичнішими і менш креативними у побудові атак. Різниця в тому, що донедавна гравцям Арсеналу вдавалося систематично здобувати позитивні результати у всіх турнірах, але як тільки травм побільшало, кондицій поменшало, і в результаті пішли очікувані перші осічки — тут з критикою на Арсенал обрушилися навіть деякі фанати "канонірів".
Зрозуміло, що поразки від Борнмута і Ньюкасла вплинули на поточні шанси Арсеналу щодо перемоги в чемпіонаті Англії, проте все ще попереду. Зрозуміло, що на даному етапі "каноніри" і близько не демонструють той рівень футболу, на який від них чекають, але також треба робити ремарку, що такий футбол — це вимушені міри від тренерського штабу Мікеля Артети. Також не забувайте, що цей "кризовий" Арсенал змусив відіграватися в заключних відрізках матчів що Ліверпуль, що Манчестер Сіті, і вже встиг зіграти практично з усіма топовими суперниками, на відміну від своїх прямих конкурентів. До того ж, повернення Мартіна Едегора після травми має додати креативності та ідей у затяжні атаки Арсеналу. Тим більше, що Челсі дозволяє грати своїм опонентам, а також "пенсіонери" й близько не так організовані в обороні, як той же міланський Інтер, якому "каноніри" мінімально поступилися в гостях посеред тижня у рамках Ліги чемпіоінв.
За версією компанії FAVBET, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,76, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,57. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,50. Серед потенційних варіантів ставок доволі реалістичною виглядає подія "Обидві заб'ють — Так" із коефіцієнтом 1,65.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Р. Санчес — Гюсто, В. Фофана, Колвілл, Джеймс — Лавія, Кайседо — Мадуеке, Палмер, Нету — Н. Джексон
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі
Не зіграють: Келліман — Калафіорі, Томіясу, Стерлінг, Тірні
Під питанням: Палмер, Санчо — Райс, Гаверц, Меріно
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2