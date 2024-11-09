Англія

Коментар іспанського фахівця.

Пеп Гвардіола висловився про 4 поразки поспіль. Манчестер Сіті поступився Брайтону (1:2) в 11-му турі АПЛ.

"Борнмут заслуговував на перемогу, але в інших матчах ми грали реально добре. Мої аргументи звучать як виправдання, тому що ми програли.

Якби ми зіграли дійсно погано, я б так і сказав, але у мене було інше відчуття, сьогодні ми не змогли підтримувати інтенсивність", — сказав головний тренер Сіті.

Також Пеп висловився про те, що вперше у своїй тренерській кар'єрі програв чотири матчі поспіль:

"Ласкаво просимо, у житті все колись трапляється вперше", — сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Менді виграв суд проти Манчестер Сіті у справі про невиплату зарплати.