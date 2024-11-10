Англія

Криза у команди Пепа.

В рамках 11-го туру англійської Прем'єр ліги Манчестер Сіті поступився Брайтону (1:2).

Після невдалого результату у грі з "чайками", серія поразок Ман Сіті сягнула вже чотирьох матчів в усіх турнірах. До матчу з Брайтоном "містяни" програли Тоттенгему (1:2) в Кубку ліги, Борнмуту (1:2) в АПЛ та Спортінгу (1:4) у Лізі чемпіонів.

Востаннє Манчестер Сіті поступався в чотирьох матчах поспіль у 2006 році. Тоді командою керував Стюарт Пірс. Того сезону "Сіті" посів підсумкове 15 місце в турнірній таблиці АПЛ.