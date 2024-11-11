Англія

Форвард незадоволений ігровим часом у Челсі.

Нападник Челсі Крістофер Нкунку може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє L'Equipe, манкуніанці зробили запит про можливість трансферу 26-річного француза.

Зазначається, що форвард незадоволений своїм становищем у Челсі і хоче отримувати більше ігрового часу.

У поточному сезоні Нкунку відіграв 154 хвилини в 10 матчах АПЛ і відзначився 1 голом. У 7 інших матчах він забив 9 м'ячів і віддав 1 гольову передачу.

Контракт Нкунку з Челсі розрахований до літа 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 65 млн євро.

Раніше Фофана похвалив партнера по Челсі.