Англія

Угорець може переїхати на Енфілд.

Ліверпуль хоче підписати лівого захисника Борнмута Мілоша Керкеза. Про це повідомляє Sportskeeda.

За інформацією джерела, клуб вже почав переговори щодо трансферу 21-річного угорця. "Червоні" зв'язалися з клубом та отримали дозвіл на первинні контакти з захисником.

Нинішній спортивний директор Ліверпуля Річард Г'юз придбав гравця під час роботи в Борнмуті і тепер планує здійснити його трансфер у мерсисайдський клуб.

Зазначається, що "червоні" шукають підміну Ендрю Робертсону та Костасу Цімікасу з перспективою замінити їх в основі в майбутньому.

Чинний контракт гравця з "вишнями" розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Мілош Керкез відіграв за Борнмут 11 матчів та віддав 2 результативні передачі.