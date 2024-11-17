Угорець може переїхати на Енфілд.
Керкез, getty images
17 листопада 2024, 17:22
Ліверпуль хоче підписати лівого захисника Борнмута Мілоша Керкеза. Про це повідомляє Sportskeeda.
За інформацією джерела, клуб вже почав переговори щодо трансферу 21-річного угорця. "Червоні" зв'язалися з клубом та отримали дозвіл на первинні контакти з захисником.
Нинішній спортивний директор Ліверпуля Річард Г'юз придбав гравця під час роботи в Борнмуті і тепер планує здійснити його трансфер у мерсисайдський клуб.
Зазначається, що "червоні" шукають підміну Ендрю Робертсону та Костасу Цімікасу з перспективою замінити їх в основі в майбутньому.
Чинний контракт гравця з "вишнями" розрахований до 30 червня 2025 року.
Цього сезону Мілош Керкез відіграв за Борнмут 11 матчів та віддав 2 результативні передачі.