Англія

Наставник прокоментував продовження контракту з Сіті.

Пеп Гвардіола висловився про продовження контракту з Манчестер Сіті.

"Я відчував, що не можу піти зараз. Усе просто. Не питайте мене про причини. Можливо, через чотири поразки відчув, що не можу піти.

Щоразу, підписуючи контракт, я кажу: "Добре, це останні два роки", а після підписання чергового контракту кажу: "Добре, останні два". І все одно ми тут", — сказав тренер Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що іспанець продовжить контракт за системою "1+1". Проте, Пеп підписав угоду на два роки без можливості дострокового розірвання.