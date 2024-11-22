Англія

Капітан Челсі щонайменше пропустить найближчий матч проти Лестера.

Напередодні стало відомо про те, що капітан та правий захисник лондонського Челсі Ріс Джеймс отримав чергову травму.

24-річний англієць прокоментував своє вже далеко не перше пошкодження, через яке він щонайменше пропустить найближчий матч АПЛ проти Лестера у рамках 12 туру.

"Всім привіт, я сподіваюся і бажаю, щоб у вас все було добре. Це повідомлення для людей, які розуміють і поважають те, через що я зараз проходжу... Я вам дуже вдячний, ваша підтримка і добрі повідомлення роблять більше, ніж ви можете собі уявити.

І просто, що стосується мене... У мене все добре, бувало і краще, бувало і гірше. Ще один виклик прийнятий. Врешті-решт я вийду на вершину. Незважаючи ні на що.

Наостанок, я хотів би торкнутися наближення святкового періоду, це важкі часи для всіх нас! Я бажаю всім вам щасливих і мирних свят", — написав Ріс Джеймс в своєму Instagram.

У поточному сезоні сезоні Ріс Джеймс через травму провів всього 241 хвилину у чотирьох матчах АПЛ.