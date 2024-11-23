Англія

Команда відчуває проблеми без ключового гравця.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола висловився про проблеми в схемі без травмованого опорника Родрі.

"Манчестер Сіті не вистачає найкращого гравця у світі. Згадайте мій час у Барселоні, тоді Ліонель Мессі був найкращим гравцем.

Зіграй ми той сезон без Мессі, чи виграли б ми требл? Ні, не виграли б шість трофеїв поспіль без Мессі, — вважає іспанець.

Нагадаємо, Родрі отримав важку травму наприкінці вересня та вибув із гри на невизначений термін.