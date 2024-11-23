Тренер зухвало відповів критикам.
Луїс Енріке, getty images
23 листопада 2024, 12:29
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після 3:0 з Тулузою в матчі чемпіонату Франції.
"Матчі після міжнародної паузи та перед Лігою чемпіонів завжди важкі. Так і сталося, але ми, гадаю, впоралися із завданням.
Хочете побачити щось неймовірне – вам потрібно у "Цирк Дю Солей". Думаю, ми провели цілісний матч. Було дуже важко, і, гадаю, ми впоралися", — сказав Енріке.
Нагадаємо, Федерація футболу Франції зобов'язала ПСЖ виплатити борг Мбаппе.