Франція

Тренер зухвало відповів критикам.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після 3:0 з Тулузою в матчі чемпіонату Франції.

"Матчі після міжнародної паузи та перед Лігою чемпіонів завжди важкі. Так і сталося, але ми, гадаю, впоралися із завданням.

Хочете побачити щось неймовірне – вам потрібно у "Цирк Дю Солей". Думаю, ми провели цілісний матч. Було дуже важко, і, гадаю, ми впоралися", — сказав Енріке.

Нагадаємо, Федерація футболу Франції зобов'язала ПСЖ виплатити борг Мбаппе.