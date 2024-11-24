Англія

Криза Ман Сіті поглиблюється.

Манчестер Сіті зазнав розгромної поразки від лондонського Тоттенгема (0:4) у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги.

За інформацією Opta, Манчестер Сіті — перший чинний чемпіон вищого дивізіону Англії, який програв п'ять матчів поспіль у всіх змаганнях після лондонського Челсі.

Зазначається, що востаннє подібне з чемпіоном ліги відбувалося в березні 1956 року. На той момент чинним чемпіоном Англії був Челсі.

Нагадаємо, раніше Ман Сіті поступився Брайтону (1:2), Борнмуту (1:2) в АПЛ, Спортінгу (1:4) в ЛЧ та Тоттенгему (1:2) в Кубку ліги.