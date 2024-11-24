Англія

Продовжується чорна смуга Ман Сіті.

Манчестер Сіті зазнав розгромної поразки від лондонського Тоттенгема (0:4) на Етіхад Cтедіум у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє офіційний сайт АПЛ, Ця поразка стала для "містян" п'ятою поспіль у чемпіонаті, що відбувається вперше з 2006 року.

Тоді в сезоні-2005/2006 Манчестер Сіті зазнав шість поразок поспіль в матчах АПЛ та Кубку Англії з 18 березня по 15 квітня.

Нагадаємо, раніше Ман Сіті поступився Брайтону (1:2), Борнмуту (1:2) в АПЛ, Спортінгу (1:4) в ЛЧ та Тоттенгему (1:2) в Кубку ліги.