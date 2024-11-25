Англія

Єгиптянин натякнув, що залишить клуб.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував ситуацію з контрактом і своє майбутнє в мерсисайдському клубі.

"Я не бачив жодної пропозиції від Ліверпуля. Я розчарований. Я в клубі багато років. Я люблю фанатів, а фанати люблять мене. Але ця ситуація не в моїх руках і не в руках фанатів.

Скоро грудень, а я не отримав жодної пропозиції. Я більше поза клубом, ніж у ньому", — сказав Салах.

У поточному сезоні Салах провів 18 матчів, забив 12 голів і віддав 10 асистів. Його контракт з клубом спливає влітку наступного року.

Нагадаємо, Салах — головний претендент на Золотий м'яч за версією Goal.