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Керманич Олександрії прокоментував нічию проти Вересу.

У рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні Олександрія зіграла внічию проти рівненського Вересу на полі суперників.

Верес — Олександрія 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, ми не задоволені таким результатом. Налаштовуватись на гру потрібно завчасно. Тиждень про це говорили команді. Знали, що нам протистоятиме бойова команда, яка багато грає вертикально, яка шукає підбори. На жаль, не достукались до хлопців. Довелось знову говорити про це в перерві.

Другий тайм вже був на нашу користь. Могли виривати і перемогу.

Мабуть, ми також дещо залежні від матчів збірних. Наші гравці задіяні і в юнацькій, і в молодіжній, і в національній команді. Це теж для нас проблема, бо ми не маємо двадцять п'ять рівноцінних футболістів.

Як вплинула на ігровий тонус повітряна тривога? Жодній із команд таке не подобається. Коли ти налаштований приїжджаєш на гру і одразу звучить повітряна тривога — це випробування.

Але ми не можемо на це скаржитись, такі реалії. Можемо лише подякувати Силам оборони України взагалі за можливість грати", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія прийматиме одеський Чорноморець.