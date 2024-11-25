Україна

Єгор забив єдиний м'яч у зустрічі.

Півзахисник криворізького Кривбасу Єгор Твердохліб прокоментував виїзну перемогу над київською Оболонню — 1:0 у 14 турі УПЛ.

"Ці три очки дуже важливі для нашої команди. Адже всі конкуренти виграють, набирають залікові бали, тому нам не можна втрачати очки. Добре, що вдалось перемогти і тепер будемо готуватись до наступного, не менш цікавого і важкого протистояння.

Мій гол? Я відразу всім сказав, що там "чистий" гол. По ситуації відчував, що не перебуваю в офсайді, й гол зарахують. Я був позаду гравця «Оболоні» та вибігав з-за його спини в момент удару. Тому сумнівів не було.

Після перемоги завжди позитивні емоції. Тим паче після гри в роздягальню до команди зайшли керівники клубу та привітали нас", — сказав Твердохліб.