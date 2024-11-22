Англія

Відоме видання здивувало своїм оновленим рейтингом.

Відомий портал Goal.com оновив рейтинг претендентів на Золотий м'яч 2025 року.

Перший рядок займає вінгер Ліверпуля Мохамед Салах, який раніше займав сьому позицію. За египтянином йдуть форвард Барселони Роберт Левандовські та вінгер "блаугранас" Рафінья Діас.

"Фараон повернув собі найкращу форму під керівництвом Арне Слота і робить "червоних" претендентами не лише у Прем’єр-лізі, а й у Лізі чемпіонів. Вік не дається взнаки, і якщо він приведе Ліверпуль до перемоги, то може виявитися тією людиною, яка покладе край очікуванню Африки першого володаря Золотого м’яча з часів Джорджа Веа в 1995 році", — йдеться про Салаха від експертів Goal.com.

Топ-15 рейтингу на Золотий м'яч-2025:

1 (7). Мохамед Салах (Ліверпуль);

2(1). Роберт Левандовські (Барселона);

3 (5). Рафінья Діас (Барселона);

4(3). Вінісіус Жуніор Реал);

5 (15). Джамал Мусіала (Баварія);

6 (2). Ламін Ямал (Барселона);

7 (4). Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);

8 (6). Гаррі Кейн (Баварія);

9 (9). Віктор Дьокереш (Спортінг);

10 (8). Кіліан Мбаппе (Реал);

11 (11). Флоріан Вірц (Баєр);

12 (-). Букайо Сака (Арсенал);

13 (12). Коул Палмер (Челсі);

14 (-). Омар Мармуш (Айнтрахт);

15 (13). Крістіан Пулішич (Мілан).

Нагадаємо, чинним володарем Золотого м'яча є іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі.